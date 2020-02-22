Раритетне фото оглядового майданчика біля Маріїнського палацу заплутало киян

У мережі з'явилося архівне фото оглядового майданчика біля Маріїнського палацу у Києві у 1935 році.

Знімок опублікували на сторінці "Типовий Київ" у Facebook. У мережі спалахнула справжня суперечка через кадр, адже дехто запевняв, що локація була вказана неправильно.

"1935 рік. Обрив на місці нинішнього оглядового майданчика біля Маріїнського палацу. Панорама заворожує", – написав автор допису.

Оглядовий майданчик біля Маріїнського палацу у Києві у 1935 році Типовий Київ

Так, у коментарях спалахнула суперечка, адже багато людей стверджувало, що це не той обрив, на якому зараз розташований оглядовий майданчик Маріїнського палацу. Також один із користувачів відзначив, що знімок насправді був чорно-білим, а його спеціально зробили кольоровим.

"Нісенітниця повна. Під оглядовим майданчиком – Паркова дорога, яка була збудована наприкінці 19 століття. А у 1915 році під схилом збудували дитячу лікарню. Згідно з логікою фото, це все має бути під водою", "Це не там. Точно. Там інший схил", "Складно сказати – мосту Патона не видно", "Треба було десь збоку написати, що колоризація моя", – написали вони.

Під дописом один із користувачів поділився фото локації уже в 1950 році. А OBOZREVATEL віднайшов знімок оглядового майданчика у сучасності

Оглядовий майданчик біля Маріїнського палацу у Києві у 1950 році Facebook/Максим Залізняк

Оглядовий майданчик біля Маріїнського палацу у Києві у сучасності Українська правда. Київ

Оглядовий майданчик біля Маріїнського палацу у Києві у сучасносі Вечірній Київ

Оглядовий майданчик біля Маріїнського палацу у Києві у сучасносі wiki.kubg.edu.ua

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Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося раритетне фото будівництва вестибюля станції метро "Хрещатик" у Києві.

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