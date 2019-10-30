Верховна Рада України перейменувала місто Переяслав-Хмельницький (Київська область) у Переяслав.

Відповідну постанову №2175 підтримали 267 народних депутатів на засіданні 30 жовтня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, перейменування було ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви – Переяслав. Це схвалила і Київська обласна рада.

Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький – місто обласного значення, яке знаходиться на південному сході області. Станом на жовтень 2019 року в населеному пункті проживає 27391 мешканець.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування. У приміщенні трапилася жорстока бійка.

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