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30 жовтня • оновлено в 14:35
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Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

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Верховна Рада України перейменувала місто Переяслав-Хмельницький (Київська область) у Переяслав.

Відповідну постанову №2175 підтримали 267 народних депутатів на засіданні 30 жовтня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, перейменування було ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення місту його історичної назви – Переяслав. Це схвалила і Київська обласна рада.

Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

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Переяслав-Хмельницький – місто обласного значення, яке знаходиться на південному сході області. Станом на жовтень 2019 року в населеному пункті проживає 27391 мешканець.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

  • У вівторок, 25 червня, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

  • Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування.

  • Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування. У приміщенні трапилася жорстока бійка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Эээ… Боюсь спросить… А как же город Хмельницкий? :)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Украину в Русь когда переименуют?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Ну теперь заживут)))
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