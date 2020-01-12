Просякнутий ртуттю: як завод "Радикал" повільно губить жителів столиці

Покинутий військовий завод "Радикал" часто називають "ртутною бомбою" Києва. На його території накопичилося понад 200 тис. тонн небезпечних відходів, випаровування яких отруюють атмосферу в околиці.

Парадокс, але, незважаючи на небезпеку, ділянки на території заводу і навколо неї інтенсивно освоюються: з'являються склади, фірми, навіть будують багатоповерхові житлові будинки.

Детальніше про ситуацію в столичному "чорнобилі" – в публікації OBOZREVATEL.

Просякнуте ртуттю

Колишній завод розташований на вул. Червоноткацькій у Дарницькому районі. Його побудували на початку 50-х років минулого століття. Виробляли в основному "хімію", а також перископи для підводних човнів.

Завод "Радикал" розташований у Дарницькому районі

У 1996-му підприємство закрили, але зробили це з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації. У результаті тисячі тонн небезпечних відходів, в основному ртуті, залишилися на території заводу.

Ртуттю на "Радикалові" просякнуті грунт і бетонні конструкції, а кульки токсичного металу можна виявити навіть у калюжах, розповів OBOZREVATEL еколог Олександр Соколенко.

Всюди валяються бочки з-під "хімії"

"Потрапляючи в організм людини, ртуть вражає практично всі органи. Наслідки дуже важкі і можуть закінчитися для людини смертю або інвалідністю. Великому ризику піддаються ті, хто постійно перебуває на території колишнього заводу або поруч із ним", – зазначив він.

У групі ризику можуть бути відвідувачі торгових центрів і жителі новобудов, розташованих поблизу. "Рівень забруднення може змінюватися в різних точках, залежно від напрямку вітру", – уточнив еколог.

Територія колишнього заводу (орієнтовно)

Нещодавно на території покинутого підприємства були зроблені виміри рівня ртутних випарів. У різних місцях норма була перевищена від 4 до 40 разів (найвищий показник влітку).

Про те, чи потрапляють хімікати в Дніпро, єдиної думки немає. У Київській міській державній адміністрації стверджують, що протягом 50 років не буде попадання ртуті в басейн Дніпра. Соколенко відзначає, що на забрудненій хімікатами території немає жодної гідроізоляції, тому відходи можуть просочуватися в грунтові води, а далі в річку Дарниця, що стала сьогодні колектором, а звідти – в озеро Нижній Тельбін і Дніпро.

Заходь, хто хоче

На сьогодні на територію "Радикала" може зайти будь-хто. У цьому переконалися журналісти OBOZREVATEL, побувавши на місці.

Такий вид сьогодні у корпусів хімічного заводу

Такий вид сьогодні у корпусів хімічного заводу

"Радикал" розташований на вул. Червоноткацькій

На території розташовано безліч фірм, будуються офісні приміщення, а в деяких цехах виробляється побутова продукція. Навіть є покажчик, куди прямувати з питань оренди.

Щоб орендарі не заблукали...

"Найбрудніші" корпуси розташовані скраю. Вони частково або повністю зруйновані. Також на території ми виявили багато бочок із написом "poison" (отрута).

Типова картина на території колишнього підприємства

На бочках англійською написано "отрута"

Що робити?

Тема очищення території заводу "Радикал" піднімалася багато разів. Востаннє звідси вивезли близько сотні тонн небезпечних відходів, в основному хлоровмісних. Але вивіз 200 тис. тонн відходів – робота значно масштабніша.

У жовтні минулого року Київрада ухвалила рішення про виділення 4,3 млн грн на розробку проєкту демеркуризації, при цьому поки не ясно, як і куди будуть вивозити тисячі тонн відходів.

"Як усе це перевезти й утилізувати в такому обсязі, при цьому безпечно для людей, які цим займатимуться – абсолютно незрозуміло", – підсумував Олександр Соколенко.

А поки киянам залишається лише сподіватися, що ситуація на покинутому заводі не погіршиться.

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