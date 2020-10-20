Пропагандист Корчевніков прибув до Києва. Опубліковано фото

Російський пропагандист Борис Корчевніков знову відвідав Київ.

Про це відомий раніше актор і зірка серіалу "Кадетство" повідомив в Instagram в понеділок, 19 жовтня.

Він опублікував фото, зроблене на в'їзді в українську столицю, як в стрічці, так і в Stories. Корчевніков залишив знімок майже без підпису, додавши лише емодці "серце".

Відзначимо, після окупації Криму Корчевніков кілька разів незаконно відвідував півострів, а під час своїх ефірів на пропагандистських російських телеканалах неодноразово називав українців "хунтою" і "фашистами".

Як писав OBOZREVATEL, в минулому 2019 році Корчевніков також відвідав Київ у жовтні, заявивши, що почував себе "як у гостинному домі" і до нього всюди ставилися тепло.