Пройти зможуть не всі: під Києвом побачили "дорожнє свавілля"

Жителі Київщини здивовані: на відремонтованій ділянці дороги Н-01 Київ – Знам'янка рік тому встановили вісім надземних пішохідних переходів із ліфтами. Але підйомники досі не працюють.

OBOZREVATEL розібрався в ситуації.

Страждають інваліди та молоді мами

Роботи з капітального ремонту 14-43 км автодороги почалися у квітні 2015 року. Вісім із дев'яти пішохідних мостів повинні були обладнати підйомниками. Ліфти встановили. Але... В експлуатацію жоден із них не ввели.

Один із восьми надземних переходів із ліфтом на трасі Київ – Знам'янка

Перехід у районі авторинку "Чапаєвка". Звичайній пішоходу не важко піднятися наверх, чого не скажеш про людей із обмеженими фізичними можливостями, пенсіонерів, а також мам із колясками. Ситуацію могли б нівелювати робочі ліфти, але вони не запущені.

Надземний перехід біля авторинку

На мосту немає пандусів, тільки неробочі ліфти

Місцеві жителі розповіли OBOZREVATEL, що ліфти встановили в минулому році, а в тому, що підйомники не працюють, звинувачують корупцію. "Гроші тут явно хтось розпиляв", – заявили нам люди.

Контракт на чверть мільйона

OBOZREVATEL направив офіційні запити в Службу автомобільних доріг Київської області й Державне агентство автомобільних доріг України. Ось що нам відповіли:

Ділянка дороги перебуває на балансі Служби. Замовник ремонтних робіт – Агентство та "Укрдорінвест". Генеральний підрядник – компанія ONUR. Встановлювало і монтувало підйомники ТОВ "Завод Євроформат".

Вартість робіт із обладнання переходів ліфтами за контрактом становить 250 671 євро. На сьогодні вже витрачено понад 228 000 євро.

Гроші на ліфти виділив Європейські банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Введення підйомників в експлуатацію заплановано на серпень цього року – одночасно з уведенням в експлуатацію ділянки дороги 14-43 км.

Відповідь Державного агентства автомобільних доріг України "Укрдорінвест"

Чому ж ліфти не запустили одразу після встановлення?

"Підключення йде через "Київобленерго", а там досить тривалий процес отримання технічних умов та погоджень", – відповів нам начальник відділу "Укрдорінвест" Віктор Кравченко.

Надземний перехід у районі авторинку

Розташування надземних пішохідних переходів на ділянці траси Н-01 14-43 км

Також неофіційно в ДП додали, що й підрядник не поспішає запускати ліфти до здачі всього об'єкта, оскільки побоюється, що наступного ж дня підйомники пошкодять вандали.

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