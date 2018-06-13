"Приїхали з Донецька": у Києві показали нове поселення ромів

У Києві на Центральному залізничному вокзалі облаштувалася група ромів.

Вони з речами сиділи прямо на асфальті в зоні відпочинку поруч із першою колією, повідомили в групі "Інформатор Київ" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На момент зйомки автор відео нарахував близько 20 людей. Як розповіла одна з ромок, вони недавно приїхали до Києва з Донецька. На питання кореспондента про те, чи пов'язані вони якось з поселенням на Південному вокзалі, вона відповіла негативно і сказала, що вони між собою ніяк не спілкуються.

"Ми про них нічого не знаємо. Ми ось сидимо, чекаємо свій потяг і їдемо", - повідомила жінка.

Схожу інформацію на відео розповів і інший "поселенець".

"Ті роми з Закарпаття, а ми з Донецька. Хотіли тут роботу знайти, але не вийшло поки", - розповів він.

Також чоловік пояснив, що вони збираються повернутися назад до Донецька і шукати роботу там.

Як зазначив автор відео, 11 червня з Південного вокзалу вигнали табір ромів. Він припустив, що це саме вони і влаштувалися поруч із коліями.

Нагадаємо, що поруч з вокзалом група ромів з 40 чоловік жорстоко побила підлітка. Як розповів OBOZREVATEL потерпілий хлопець, його били скляними пляшками по голові.