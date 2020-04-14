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14 квітня • оновлено в 17:01
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Пост матері київського вірусолога розчулив мережу

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Мережу розчулив допис матері київського вірусолога Костянтина Залізка, який працює у державній вірусологічній лабораторії, де роблять ПЛР-тести на коронавірус COVID-19.

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Про сина киянка Валентина Залізко написала на своїй сторінці у Facebook. Вона звернулась до українців із закликом залишатись вдома та дотримуватися правил карантину.

"Це мій син. Він – не лікар. Він – вірусолог, який працює у державній вірусологічній лабораторії, де роблять ПЛР-тести на COVID-19. Вже кілька тижнів він працює по 12-14 годин на добу, без вихідних, щоб швидко визначити, чи є в організмі людини коронавірус, чи – ні. Цих результатів чекають лікарі", – підкреслила киянка.

Київський вірусолог Костянтин Залізко

Київський вірусолог Костянтин Залізко

"Статистку, яку кожен день нам доносять з брифінгів наші чиновники, ми дізнаємося завдяки таким людям. Про них не пишуть в соцмережах, але ми повинні їм також бути вдячними за їх працю, як і нашим лікарям. Дякую тобі, рідненький", – зворушливо написала вона.

За дві доби допис назбирав понад 14 тисяч лайків, майже 4 тисячі коментарів та трохи більше 4 тисяч репостів. Користувачі почали масово дякувати вірусологу.

"Дякуємо!!!", "Хай береже Бог вашого сина!!! Всіх земних благ йому!!!", "Дякуємо!!! Здоров'я міцного!!!", "Нехай Ангел Хранитель оберігає його! Здоров'я", "Дякую!!! Міцного вам здоров'я, витримки та оптимізму! Нехай Бог оберігає вашого синочка і всю вашу родину", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві та області станом на ранок 14 квітня підтвердили 775 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 551, а на території області – до 224.

  • У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили COVID-19, 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також шестеро дітей (троє дівчаток та стільки ж хлопчиків) віком до 7 років.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

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