"Попіл із Московії?" Мережу спантеличило фото "снігу" під Києвом

У мережі показали фото опадів, які випали на Київщині. Візуально на знімку можна побачити сніг, проте синоптики одразу ж розвінчали цю ілюзію.

Фотографію показав на своїй сторінці у Facebook адвокат Лаврентій Царук. "У нашій сім'ї ми давно вже переглядаємо своє ставлення до пластику, відходів, грамотного і раціонального використання природних ресурсів. Ми лише на початку шляху – хвалитися поки особливо нічим, але я хочу, щоб це фото й у вас посіяло зерно думок про порятунок і збереження нашої планети для майбутніх поколінь!" – написав він.

Знімок розлетівся місцевими пабліками. Правда, там досить скептично сприйняли повідомлення про серпневий сніг. "Може, це прилетів попіл із Московії?" – іронізують у коментарях.

Фото опадів під Києвом спантеличило мережу Facebook Лаврентія Царука

Від дискусії користувачів врятувала синоптик Наталія Діденко. Вона прояснила ситуацію: "Цікаве фото. Але це не сніг, а град. Град – це також зливові опади, але тверді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карпатах вперше за останні 10 років у літній період випав сніг. Погодна аномалія була зафіксована ще 10 липня, що вкрай здивувало місцевих жителів.

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