Погода в Києві: з'явився свіжий прогноз на тиждень

У Києві впродовж тижня, з 12 до 16 листопада, буде прохолодна, але суха погода.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер протягом цього періоду передбачається в межах 5-10 м/с.

Так, у вівторок, 12 листопада, нічна температура досягне лише +4…+6°, денна – до +9…+11°. Уже в середу та четвер стане трішки тепліше: майже +6…+8° вночі та +11…+13° вдень.

Погода у Києві

У п’ятницю та суботу, 15 і 16 листопада, знову похолодає. Нічна температура очікується в межах +3…+5°, а денна – до +11…+13°.

Прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, 12 листопада у столиці дощів не передбачається, хіба що тумани.

Діденко додала, що вітер буде південно-східним, поривчастим. Температура повітря вночі +5…+8°, вдень – приблизно +9…+11°.

"У середу в столиці потепліє до +14°, а з четверга і до кінця тижня похолодає до +7…+10°", – підсумувала вона.

Прогноз погоди у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде до України з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17-23 листопада.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!