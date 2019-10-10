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10 жовтня • оновлено в 21:27
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По-справжньому осіння: з’явився прогноз погоди у Києві

1.2т Читати матеріал російською

У Києві у п’ятницю, 11 жовтня, буде похмура та прохолодна погода. Температура вдень передбачається в межах +13…+15°. Можливі опади.

Прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві 11 жовтня очікується свіжа погода з максимальною температурою повітря приблизно +14°. Є ймовірність дощу, проте невеликого", – написала вона.

З’явився прогноз погоди у Києві

З’явився прогноз погоди у Києві

На сайті Укргідрометцентру повідомили, що вночі температура триматиметься на рівні +6…+8°, а вдень підійметься до +13…+14°. Вітер – 5-10 м/с. Буде хмарно, проте без опадів.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, покращення погоди в Україні, яке настане в другій декаді жовтня, буде довгим.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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