У Києві заборонили купання на популярних пляжах. Перелік

На пляжах в Києві знайшли кишкову паличку. Сьогодні

У Києві на 11 пляжах знайшли кишкову паличку, через що купатися там не рекомендовано.

Проби води були відібрані 3 серпня. З'ясувалося, що вони не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, сказано на сайті Держпродпотребслужби столиці.

До поліпшення показників якості води купатися не рекомендується на таких пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Предмістна Слобідка";

"Веселка";

"Тельбін";

"Центральний";

"Вир";

"Вербний".

Підкреслюється, що цими пляжами можна користуватися тільки як зонами відпочинку, але без купання.

Крім того, зафіксовані запах і плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", водневий показник не відповідає нормам на пляжах "Веселка", "Галерний", "Вербний". Також на пляжі "Веселка" виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК 5).

Як писав OBOZREVATEL, у курортному селищі Кирилівка Запорізької області медузи буквально заполонили узбережжя.

Раніше міжнародна програма "Блакитний прапор" відібрала 15 кращих пляжів в Україні, які відповідають світовим екологічним стандартам.