У Києві заборонили купання на популярних пляжах. Перелік
На пляжах в Києві знайшли кишкову паличку. Сьогодні
У Києві на 11 пляжах знайшли кишкову паличку, через що купатися там не рекомендовано.
Проби води були відібрані 3 серпня. З'ясувалося, що вони не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, сказано на сайті Держпродпотребслужби столиці.
До поліпшення показників якості води купатися не рекомендується на таких пляжах:
"Венеція";
"Веселка";
"Дитячий";
"Золотий";
"Молодіжний";
"Предмістна Слобідка";
"Веселка";
"Тельбін";
"Центральний";
"Вир";
"Вербний".
Підкреслюється, що цими пляжами можна користуватися тільки як зонами відпочинку, але без купання.
Крім того, зафіксовані запах і плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний", водневий показник не відповідає нормам на пляжах "Веселка", "Галерний", "Вербний". Також на пляжі "Веселка" виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК 5).
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