Підприємці ринку "Столичний" у Києві звинуватили Молчанову в рейдерстві

Фермери та підприємці ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", що в передмісті Києва, змушені стояти на морозі, щоб захистити свої робочі місця від рейдерів.

Кореспонденти OBOZREVATELспробували розібратися в ситуації, що виникла навколо найбільшого в Україні оптового ринку свіжих продуктів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства, керівниці ТОВ "Сучасні ринкові інновації" і власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. Як переконані підприємці, саме вона та її чоловік, ексміністр юстиції Криму Сергій Коровченко стоять за рейдерськими атаками.

Власне, нібито за їхньої ініціативи під стінами ринку псевдоактивісти розгорнули кампанію, що дискредитує не лише адміністрацію "Столичного", а й кожного відвідувача ринку. Утім, оприлюднити бодай якісь факти вони не можуть.

Фермери, зі свого боку, у руках тримали плакати з написами "Молчанова – дай нам спокій!" і "Фермери проти забудови "Столичного"". Люди обурені тим, що Молчанова намагається здійснити рейдерське захоплення "Столичного" і знести ринок, щоб на цьому місці почати будівництво чергового житлового комплексу.

"Це наш хліб. Ми так живемо. Дітей, внуків – усіх треба годувати", – каже в коментарі OBOZREVATEL фермерка із Хмельниччини пані Тетяна.

Підприємець Давід наголосив, що на місці ринку "хочуть побудувати будинки". "Це маячня якась", – не стримує він свого обурення.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Софіївській Борщагівці фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний" із боку власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової.