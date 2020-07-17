Протест проти мовного закону під Радою.

Під Верховною Радою у п’ятницю, 17 липня, відбулися сутички правоохоронців із учасниками протесту проти мовного законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Протестувальники запалили під будівлею парламенту ватру, повідомляє "Громадське радіо" у Twitter (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Невелику протестну акцію організувала "Демсокира". Учасники розклали великий плакат на землі із написом: "Руки геть від закону про мову".

Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео (Twitter Громадське радіо)

Зауважимо, що українців обурив проєкт закону №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Документ винесено на розгляд у парламенті, засідання якого розпочалося о 10-ій 17 липня.

Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео (Twitter Громадське радіо)

Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео (Twitter Громадське радіо)

Нагадаємо:

у тексті законопроєкту йдеться про скасування переходу російськомовних середніх класів на навчання українською з 1 вересня 2020 року. На переконання авторів, натомість перехід має відбудеться 1 вересня 2023 року.

проєкт закону також знижує об'єм української: замість 80%, як це передбачено зараз, 20% – у п'ятому-восьмому класах, 40% – у дев'ятому, 60% – в старших класах.

Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео (Twitter Громадське радіо)

Під Радою розгорнули протест проти мовного закону "слуги": трапилися сутички. Відео (Twitter Громадське радіо)

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відстрочки переходу російськомовних шкіл на українську.