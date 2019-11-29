Під Києвом починається Зимова казка

14 і 15 грудня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на відкриття новорічної програми "Зимова казка" для дітей і дорослих.

На гостей чекає шоу-програма за участю кінно-трюкового театру і костюмованих персонажів, катання на конях, середньовічні напої та гарячі страви з багаття, зимові забави, святкова фотолокація, майстер-класи, ярмарок новорічних сувенірів, флеш-моби, ігри та розіграші подарунків.

Уже в ці вихідні 14 і 15 грудня в Древньому Києві відбудеться урочисте відкриття Головної резиденції Нового Року. На ньому зберуться всім знайомі казкові персонажі та славні богатирі з князівської дружини, і влаштують казкову новорічну феєрію.

У Головній резиденції Нового Року гості зустрінуться з добрим дідусем-чарівником, покладуть листа до Чарівної скриньку здійснення мрій і влаштують яскраву фотосесію з казковими героями.

Родзинкою програми в ці дні стане прем'єра незвичайного спектаклю-мюзиклу зі спецефектами та вогнями, в якому разом з людьми, акторами-каскадерами, візьмуть участь коні рідкісних стародавніх порід. Музичне дійство за мотивами "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки", наповнене іскрометним гумором і живим вокалом, буде цікавим і дітям, і дорослим.

І не важливо, чи будуть морози в ці дні, адже ніхто в Древньому Києві не змерзне. Адже жителі Князівства запалять спекотні багаття і запросять усіх гостей взяти участь у давньослов'янських зимових забавах і веселих хороводах. Древньокиївські кухарі порадують усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття в теплій Княжої корчмі.

В Древньому Києві кожен знайде заняття до душі. Тут можна прогулятися вуличками середньовічного міста, зайти до садиб давніх киян, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя". На Княжій стайні можна познайомитися з кіньми історичних порід, погладити їх і проїхатися верхи або в екіпажі. Любителів екстриму чекають швидкісна гірка і канатний спуск, а дітей порадує яскравий мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка". У Княжій костюмерній можна вдянгути костюми часів Київської Русі. А на ярмарку майстрів – обрати оригінальні сувеніри ручної роботи.

Зігрітися та відновити сили можна в теплій Княжій корчмі. Тут Древньокиївські кухарі пригостять гостей напоями та стравами, приготованими на відкритому вогні, як за середньовічними, так і за сучасними рецептами.

Для того, хто захоче продовжити свою Зимову казку ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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