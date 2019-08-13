Параду бути: ветерани ООС озвучили план на День Незалежності

Організатори Маршу Захисників України, який пройде в Києві 24 серпня, на День Незалежності України, озвучили остаточний план заходу.

Як повідомляється на сторінці Руху Ветеранів України у Facebook, час проведення Маршу був скоригований після зустрічі з представниками Офісу президента України.

"Марш Захисників України відбудеться за оголошеним маршрутом і відповідно до оголошеного раніше плану. З метою запобігання емоційних маніпуляцій, які продовжують поширюватися в мережі, відзначаємо – Марш буде істотно розходитися за часом з державними заходами", – йдеться в офіційній заяві.

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Так, час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00. Все почнеться з довгого процесу вітань, шикування, формування колон.

"Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляції, але і за чисто технічними причинами – щоб учасники державних заходів мали можливість приєднатися до Маршу після їх завершення, а їх організатори – звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження Маршу", – пояснили ветерани.

Організатори також підкреслили, що марш був, є і залишиться громадським заходом, який не афілійований з чинною владою, будь-якою політичною силою або політичним обличчям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

Глава ОПУ Андрій Богдан анонсував проведення Ходи гідності і грандіозного концерту 24 серпня. За його словами, цей захід відповідає європейському стилю.

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