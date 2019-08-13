Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Параду бути: ветерани ООС озвучили план на День Незалежності

949 Читати матеріал російською

Організатори Маршу Захисників України, який пройде в Києві 24 серпня, на День Незалежності України, озвучили остаточний план заходу.

Як повідомляється на сторінці Руху Ветеранів України у Facebook, час проведення Маршу був скоригований після зустрічі з представниками Офісу президента України.

"Марш Захисників України відбудеться за оголошеним маршрутом і відповідно до оголошеного раніше плану. З метою запобігання емоційних маніпуляцій, які продовжують поширюватися в мережі, відзначаємо – Марш буде істотно розходитися за часом з державними заходами", – йдеться в офіційній заяві.

Новини
"Почнемо забувати про війну": волонтери потужно звернулися до Зеленського через парад

Ветран АТО на Донбасі прийшов на парад

Ветран АТО на Донбасі прийшов на парад

Roman Nikolayev

Так, час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00. Все почнеться з довгого процесу вітань, шикування, формування колон.

"Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляції, але і за чисто технічними причинами – щоб учасники державних заходів мали можливість приєднатися до Маршу після їх завершення, а їх організатори – звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження Маршу", – пояснили ветерани.

Організатори також підкреслили, що марш був, є і залишиться громадським заходом, який не афілійований з чинною владою, будь-якою політичною силою або політичним обличчям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

  • Це рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад.

  • Глава ОПУ Андрій Богдан анонсував проведення Ходи гідності і грандіозного концерту 24 серпня. За його словами, цей захід відповідає європейському стилю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Парад на День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Парад на День Незалежності
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...