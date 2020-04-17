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17 квітня • оновлено в 18:24
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Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

1.9т
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В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 17 квітня прибув новий борт з важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Репост!! Знову прибув борт з пораненими, знову швидкі мчали в центральний госпіталь. Поранених привезли з Харкова, є дуже важкі, їх забрали в реанімації, є воїни з ампутацією. Це все, звичайно, дуже важко, пандемія, пожежі і війна, всім треба допомагати", - написала вона.

Волонтер повідомила, що в госпіталі карантин, але хлопцям завозять соки, йогурти, ковбаса, сир, каву, солодке і шорти, футболки, спортивні костюми. Медикам купили захисні костюми, більше 500 штук, в різні лікарні, на фронт і госпіталю. На цьому тижні допомагали пожежним в Чорнобильській зоні, відіслали два вантажу майже 300 кг.

"Важкий час для країни, допомагаємо хто чим може. Всі звіти та чеки дивіться у мене на сторінці", - написала Наталя.

З питань пишіть в личку.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк,

Приватні 5218 5722 2178 3579 Юсупова.

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Швидкі мчали по шосе: до Києва прибув борт з пораненими героями Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна Київ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день бы такие праздники.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Возить вам не перевозить, это отродие
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За этот месяц насобиралось на три футбольные команды ВСУшных калек,а то и четыре.
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Konstantin Savchenko
Konstantin Savchenko
Драго Кувалда, даже с дублем и молодежным составом.
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Кияни Життя столиці

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