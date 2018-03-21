"Опудало поспішало до лікарні": в Києві водій кинув авто на зупинці

У Києві водій припаркувався прямо на тролейбусній зупинці.
Інцидент стався на вулиці Володимирській, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.
"І таке буває. Опудало на АА9171РМ поспішало до лікарні, до хворої прабабусі? Він комусь заважає, так? :)", - йдеться в повідомленні до фото.
Facebook / dtp.kiev.ua
У соцмережі киян обурила поведінка водія.
"Ну просто казковий критин", - відзначає Анастасія Зайнчківська.
"Урну в лобове", - пропонує Кирило Бондар.
"Ну хтось же писав, що водії з номерами АА - це просто Еталон", - пише Костянтин Євсеєнко.
"Чого ви доє ** лись, може людина реально поспішає в лікарню і у нього зараз момент коли, по * єр де паркуватися! Ноги є - переступиш! На зупинці сидіти рано - замерзнеш!", - пише В'ячеслав Чичкань.
Як повідомляв "Обозреватель", в Києві "викинули" в сміття героя парковки .