"Опудало поспішало до лікарні": в Києві водій кинув авто на зупинці

У Києві водій припаркувався прямо на тролейбусній зупинці.

Інцидент стався на вулиці Володимирській, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"І таке буває. Опудало на АА9171РМ поспішало до лікарні, до хворої прабабусі? Він комусь заважає, так? :)", - йдеться в повідомленні до фото.

Facebook / dtp.kiev.ua

У соцмережі киян обурила поведінка водія.

"Ну просто казковий критин", - відзначає Анастасія Зайнчківська.

"Урну в лобове", - пропонує Кирило Бондар.

"Ну хтось же писав, що водії з номерами АА - це просто Еталон", - пише Костянтин Євсеєнко.

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"Чого ви доє ** лись, може людина реально поспішає в лікарню і у нього зараз момент коли, по * єр де паркуватися! Ноги є - переступиш! На зупинці сидіти рано - замерзнеш!", - пише В'ячеслав Чичкань.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві "викинули" в сміття героя парковки .