Об'єднання - в різноманітності: У Києві відкриється яскрава виставка Ірини Акімової

У понеділок, 4 червня, о 18:00 Музейно-виставковий центр "Музей історії міста Києва" та Українська Асоціація Жіночих Досліджень в Мистецтві (UAFRA) представлять персональну виставку живопису української художниці Ірини Акімової "Відображення", яка є продовженням дослідження її творчої теми "К-квадрат" (конструктивний компроміс).

За задумом автора, вона буде присвячена пошуку гармонійного вирішення соціальних і психологічних конфліктів в сучасному світі через мистецтво, повідомляє прес-служба МВЦ "Музей історії Києва".

Особливістю виставки "Відображення" стане те, що на ній будуть представлені портрети та пейзажі, кожен з яких виконаний у двох стилях - імпресіонізм, що межує з експресіонізмом, а також кубізм.

Робота Ірини Акімової

Робота Ірини Акімової

Таким чином, художниця хоче акцентувати увагу на тому, що люди бачать одне й те саме по-різному в залежності від персональних уподобань, переконань, настроїв і точок зору. Крім того, Акімова запрошує свого глядача до роздумів про те, як різноманітність стає платформою для об'єднання. Експозиція виставки об'єднає нові роботи художниці і вже знайомі глядачам полотна.

Ірина Акімова є представницею сучасного фігуративного мистецтва і лідером громадської організації "Українська асоціація жіночих досліджень в мистецтві". Проект "Відображення" - третя персональна виставка художниці, відвідати яку можна буде до 17 червня. Її роботи знаходяться у приватних колекціях українських та європейських колекціонерів.