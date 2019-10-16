Новий рік-2020: у Києві розкрили секрет про головну ялинку та святкування

У Києві напередодні Нового року-2020 на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Велика ймовірність, що вона буде живою. Тут же святкуватимуть класичне європейське Різдво в німецькому стилі.

Про це повідомили організатори Folk Ukraine виданню "Сегодня". За словами куратора проєкту Ігоря Добруцького, сама площа буде декорована яскравою ілюмінацією. Також передбачається багато червоного, зеленого і золотого кольорів (щоб подивитися зображення, доскрольте до кінця сторінки).

"На всій території встановимо великі яскраві арки й арт-об'єкти, красиву сцену. Ми запланували дуже багато казкових фотозон за мотивами німецьких казок. Можу сказати, що так гарно ми ще не прикрашали Софійську площу на Новий рік. Все буде дуже барвисто й казково", – розповів він.

Головна ялинка України Folk Ukraine/Сьогодні

Журналісти зазначили, що раніше обговорювався варіант штучного дерева, але Добруцький відповів, що воно, найімовірніше, буде живим.

"Ми хочемо встановити живу ялинку, щонайменше, так плануємо, але не виключено, що вона буде розкладною, як минулого року. У будь-якому разі зробимо її дуже пишною, такою, як ставлять в Німеччині. Адже свято Нового року має бути справжнім, а воно без справжньої ялинки таким не буде", – підкреслив куратор проєкту Folk Ukraine.

Він додав, що дерево прикрасять яскравими іграшками за мотивами німецьких казок. Також до Києва з Європи має приїхати Санта Клаус, а на Софійській площі буде побудований спеціальний павільйон, присвячений цьому персонажу.

Добруцький розповів, що концерти на цій локації відбуватимуться щодня з 19 грудня після урочистого запалення головної ялинки країни. Їх можна буде відвідати в будні до 22:00, а у вихідні – до 23:00. На Контрактовій площі вони також будуть щоденними.

"Цьогоріч на Подолі свято буде присвячене гончарній культурі Опішні та Полтавської області. Там можна буде побачити керамічні вироби, дитячі іграшки. В цій стилістиці буде прикрашена ялинка й фотозони навколо неї.Також на Контрактовій відбудеться фестиваль діджеїв, побудуємо й запустимо красиву величезну ковзанку. Її площа складе тисячу метрів", – підкреслив він.

На Софійській і Контрактовій площах з'являться будиночки з їжею, напоями та сувенірами.

Новорічні прикраси на Подолі Folk Ukraine/Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зимові свята у 2020 році українці мають шанс отримати вісім вихідних – по чотири дні на Новий рік і стільки ж на Різдво.

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