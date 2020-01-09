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9 січня • оновлено в 16:20
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"Нічого незвичайного!" У Києві посеред вулиці помітили лося. Фотофакт

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У Києві, біля проспекту Науки, люди помітили лося, який розгулював вулицями.

Ймовірно, це саме та тварина, яку вже довгий час шукали. Відповідний кадр розмітили на сторінці "Київ Зараз" в Telegram.

"Нічого незвичайного, просто лось гуляє пр. Науки в Києві. Його, до речі, шукають з початку грудня", – йдеться в пості.

У Києві посеред вулиці помітили лося

У Києві посеред вулиці помітили лося

Київ Зараз

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня минулого року в Києві на Південному мосту автомобіль збив лося.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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