"Нічого незвичайного!" У Києві посеред вулиці помітили лося. Фотофакт

У Києві, біля проспекту Науки, люди помітили лося, який розгулював вулицями.
Ймовірно, це саме та тварина, яку вже довгий час шукали. Відповідний кадр розмітили на сторінці "Київ Зараз" в Telegram.
"Нічого незвичайного, просто лось гуляє пр. Науки в Києві. Його, до речі, шукають з початку грудня", – йдеться в пості.
У Києві посеред вулиці помітили лося
Київ Зараз
Допис у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня минулого року в Києві на Південному мосту автомобіль збив лося.
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