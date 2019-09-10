"Неможливо всидіти вдома": з'явився прогноз погоди на тиждень у Києві

У Києві з вівторка, 10 вересня, і аж до п’ятниці, 13 вересня, буде хмарна з проясненнями і тепла погода.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Так, 10 вересня до кінця дня температура передбачається в межах +26…+28 градусів. Небо час від часу буде затягнуте хмарами, але іноді виглядатиме сонце. Вітер – 5-10 м/с.

У середу вночі стовпчики термометрів будуть на рівні +12…+14 градусів, удень очікується до +27…+29. Буде хмарно з проясненнями, вітер – 3-8 м/с. 12 вересня погода буде аналогічною.

З'явився прогноз погоди на тиждень у Києві

А у п'ятницю, 13 вересня, нічна температура буде у межах +13…+15 градусів, вдень же стане трішки прохолодніше, аніж було до цього, – передбачається до +25…+27. Вітер – 3-8 м/с.

Прогноз на середу, 11 вересня, також дала відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, погода буде мало не ідеальною.

"У Києві завтра не знаю, як всидіти в офісі чи вдома. У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів", – написала вона.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!