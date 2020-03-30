Не такі, як в Іспанії: Кличко спростував інформацію про неякісні експрестести в Україні

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що експрестести на коронавірус COVID-19 компанії Bioeasy, від яких через ненадійність відмовилася Іспанія, абсолютно відрізняються від тих, що отримала столиця України.

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Про це очільник міста заявив під час брифінгу 30 березня, який транслювали на YouTube-каналі КМДА. Він зазначив, що компанія Bioeasy ще з 12 березня має сертифікат на продаж чотирьох видів експрестестів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген. Україна ж отримала тести на антитіла. У цьому їхня відмінність! Тести, які отримав Київ, сертифіковані в Україні", – підкреслив Кличко.

Кличко спростував інформацію про неякісні експрестести в Україні. Ілюстрація

"Тому, будь ласка, перед тим як поширити черговий "караул", звертайтеся до фахівців, які все детально пояснять", – закликав він.

Мер Києва також наголосив, що місто закупило та встановило обладнання для ПЛР. Це інший вид діагностики, що дає змогу досліджувати матеріал слизової людини. Очікується нова партія цього обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії заявили про повернення китайському виробникові великої партії швидких тестів на діагностування коронавірусу, оскільки вони виявилися ненадійними. Також з'явилася інформація про те, що нібито такі ж системи отримав і Київ.

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