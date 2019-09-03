"Не підходьте до вікон!" На Київ насувається потужна гроза

У вівторок, 3 вересня, у Києві після 16 години різко погіршиться погода. До кінця доби очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) із посиланням на Український гідрометцентр.

В Управлінні з питань цивільного захисту порекомендували зачинити усі вікна, триматись якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев на вулиці, ховатись від негоди у найближчому приміщенні, вимкнути електроприлади, відключити телевізори від антен, а також не торкатися металевих вхідних дверей.

На Київ насувається потужна гроза Михайло Фролов/Комсомольская правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз погоди на перший осінній тиждень у Києві. Синоптики попереджали про те, що уже 3 вересня на киян очікують дощі та грози, а 4 вересня – похолодання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал