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3 вересня • оновлено в 16:45
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/ Життя столиці

"Не підходьте до вікон!" На Київ насувається потужна гроза

1.6т Читати матеріал російською

У вівторок, 3 вересня, у Києві після 16 години різко погіршиться погода. До кінця доби очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) із посиланням на Український гідрометцентр.

В Управлінні з питань цивільного захисту порекомендували зачинити усі вікна, триматись якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев на вулиці, ховатись від негоди у найближчому приміщенні, вимкнути електроприлади, відключити телевізори від антен, а також не торкатися металевих вхідних дверей.

На Київ насувається потужна гроза

На Київ насувається потужна гроза

Михайло Фролов/Комсомольская правда

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Після спеки одразу заморозки: з'явився прогноз погоди на осінь в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився прогноз погоди на перший осінній тиждень у Києві. Синоптики попереджали про те, що уже 3 вересня на киян очікують дощі та грози, а 4 вересня – похолодання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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