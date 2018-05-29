Не міг сісти в крісло: в Києві п'яні лікарі приймали пацієнтів

У Києві медики лікарні №4 Солом'янського району приймали хворих в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook, посилаючись на слова матері хворої 20-річної дівчини.

Так, у понеділок, 28 травня дівчина з кровотечею звернулася в лікарню. Як стверджує сама пацієнтка і її мама, на прохання одягнути рукавички для огляду п'яний лікар заявив: "Геть звідси".

Інший лікар, за словами дівчини, не міг навіть в крісло сісти.

Після цього на місце інциденту викликали поліцію.

Керівництво лікарні поки що відмовилося від коментарів, оскільки "не вивчило ситуацію".

Нагадаємо, раніше у Львові педіатра в нетверезому стані помітили батьки, які прийшли з дитиною на прийом до лікарні ОХМАТДИТ.

Батьки викликали поліцію і написали заяву. Педіатр і не заперечувала, що приймала алкогольні напої. І не вона одна. Виявляється, в цей день медики святкували народження онука у одній з медсестер.