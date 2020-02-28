Серед найдивніших речей, які пасажири забували у наземному комунальному транспорті Києва у 2019 році, – собака, банка із супом, підвіконня, сумка-холодильник та кий.

Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу" на своїй сторінці у Facebook. Загалом минулоріч люди залишили там 1927 речей.

"Найчастіше у транспорті губили різного типу картки, теки з документами та сумки. Із найнезвичайнішого: собака, баночка з супом, сумка-холодильник, кий, підвіконня", – йдеться у дописі.

Названі найдивніші речі, які пасажири забували у транспорті Києва. Ілюстрація

Також траплялися випадки, коли були загублені ключі. Востаннє через це трамвай навіть знімали з маршруту у депо та розбирали частину салону.

У "Київпастрансі" нагадали людям, що, якщо вони забули річ у транспорті, слід звернутися до контакт-центру підприємства або написати його представникам у соцмережах.

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