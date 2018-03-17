Націоналісти не скасують акцію під посольством Росії в Києві

Представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" і "Правого сектора" заявили, що, незважаючи на обіцянку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не пускати росіян (за винятком дипломатів) 18 березня в їх дипвідомства на території України для участі у виборах президента, запланована акція біля посольства країни-агресора скасована не буде.

Націоналісти вирішили все ж провести її, оскільки не знають, чи виконають правоохоронці обіцянку, а також з метою їх підстраховки, зазначив керівник прес-служби "Національного корпусу" Роман Чернишов, передає "Укрінформ".

"Ми готували цю акцію ще задовго до заяви міністра внутрішніх справ. Не дивлячись на сказане Аваковим, ми не знаємо, чи дійсно правоохоронні органи будуть якось перешкоджати голосуванню, тому ми свою акцію не скасовуємо в будь-якому випадку", - сказав він.

За словами Чернишова, якщо поліція зробить те, що анонсував Аваков, це буде дуже добре.

"А якщо щось буде не так, як було обіцяно правоохоронцями, то ми завжди підстрахуємо", - запевнив прес-секретар "Національного корпусу".

Чернишов також додав, що в акції планують взяти участь близько 200 націоналістів, вони будуть перебувати біля посольства Росії в протягом всього часу голосування на виборах президента, тобто з 8 до 20 годин. Вранці і близько 14:00 заплановані певні перформанси, зокрема символічне відкриття "пам'ятника Путіну".

Разом з тим, Чернишов запевнив, що націоналісти не вчинять ніяких агресивних дій щодо правоохоронців.

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"Сподіваємося, що до нас не буде ніяких провокацій", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", народний депутат ( "Народний фронт"), координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук попередив, що в день виборів президента в Росії, 18 березня, в Україні може відбутися безліч провокацій, які планує країна-агресор в пропагандистських цілях.