Наслідки жахливі: що відомо про дорожній колапс під Києвом

Під'їзди до Києва представляють сьогодні зону підвищеного ризику. Проблеми з інфраструктурою разом із масштабною забудовою призводять до численних ДТП і заторів.

Черговою "точкою кипіння" стала ділянка житомирської траси між столицею і селом Стоянка. Незручні повороти і проблемне перехрестя в годину пік призводять до колапсу (для перегляду відео, проскрольте вниз).

"Забійне" місце

На перехресті Гореничі – Стоянка на 22 кілометрі постійно відбуваються ДТП, зокрема і смертельні.

Перехрестя Гореничі – Стоянка

Проблеми з трафіком з'явилися вже у 2010 році одночасно з масовою забудовою прилеглих сіл. Поступово перехрестя обросло об'єктами торгівлі. Сьогодні тут розташовані торговий центр, супермаркети "Сільпо" й АТБ, великий склад мережі магазинів із продажу косметики, АЗС, ресторан, кафе.

Перехрестя Гореничі - Стоянка

Типова ситуація, коли в годину пік водії, які виїжджають із Стоянки, не пропускають водіїв, які рухаються у супермаркет. Ті в свою чергу блокують цілу смугу. Гірше, коли дорогу перекривають вантажівки, які регулярно курсують до Києва.

"Рух на перехресті складний. Часом незрозуміло, хто куди рухається. Я сама чекаю доти, поки мене не пропустять інші водії", – розповіла OBOZREVATEL місцева жителька Оксана.

Перехрестя Гореничі – Стоянка

Встановлені на перехресті світлофори ситуацію не рятують, на думку водіїв, вони створюють тягучку.

ДТП на перехресті Гореничі - Стоянка.

3 листопада в районі перехрестя розбилися шість автомобілів

"Міст Пшонки"

Єдиний вихід уникнути заторів – ввести в експлуатацію дворівневу розв'язку. Початок уже покладено. У декількох сотнях метрів від перехрестя розташована недобудована естакада, яку місцеві жителі жартома називають "мостом Пшонки". Нібито колишній генеральний прокурор України, який до втечі в Росію жив у Гореничах, лобіював будівництво.

"Міст Пшонки"

Об'єкт почали зводити в 2012 році і планували закінчити через 18 місяців, проте потім заморозили. Місцевим жителям дорожники відповідають, що немає грошей.

Минулого року Державне агентство автомобільних доріг України оголосило тендер на будівництво мережі розв'язок під Києвом. У цей список увійшов і довгобуд Гореничі – Стоянка. Втім, коли почнуться роботи – невідомо.

"Міст Пшонки"

Втомилися від обіцянок

Жителів прилеглих сіл бездіяльність шляховиків давно дістала. На сайті президента люди опублікували петицію з вимогою закінчити будівництво розв'язки.

"Тисячі жителів змушені щодня стояти в пробках, коли їдуть на роботу до столиці і повертаються ввечері додому. Пробки починаються від метро "Шулявська" і закінчуються на цьому перехресті", – зазначив автор петиції.

Додамо, що від Києва до Стоянки є кілька поворотів на житловий комплекс "Чайка" та село Білогородка. Через велике скупчення транспорту там також регулярно відбуваються ДТП і створюються затори. Дорожники обіцяють розв'язки, але... Цим справа поки і обмежується.

P.S. У такій ситуації бездіяльність влади може дорого обійтися українцям. На дорогах країни сьогодні гине більше людей, ніж на Донбасі.

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