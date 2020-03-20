Надзвичайна ситуація чи стан: що саме введуть в Києві та в чому різниця

У Києві мають намір ввести режим надзвичайної ситуації (НС) через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Раніше в Київській області вже оголосили НС через спалах хвороби, про що докладно писав OBOZREVATEL.

Підкреслимо, що не потрібно плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. Різниця між ними величезна й полягає в наступному:

Карантин у Києві

НС встановлюється на окремій території чи в межах організації, за якої порушуються нормальні умови життя населення. Стан найчастіше вводиться на території всієї країни. Однак режим НС також може бути встановлений на державному рівні.

Також НС оголошує Кабінет міністрів або місцеві органи влади. Введення надзвичайного стану вже залежить від указу президента, який затверджує Верховна Рада.

Зазначимо, що введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, надзвичайної ситуації – ні. Режим НС здебільшого спрямований на мобілізацію всіх органів державної влади.

Відповідно до закону, термін дії надзвичайного стану – 30 або 60 днів з можливістю продовження. Чітких термінів дії режиму надзвичайної ситуації немає.

Карантин у столиці

Права громадян під час надзвичайної ситуації

отримувати інформацію про НС, зокрема в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

медична допомога, соціально-психологічна підтримка і медико-психологічна реабілітація в разі отримання фізичних і психологічних травм;

забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

звернення до органів держвлади і місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

участь в роботах по запобіганню і ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань;

отримувати заробітну плату за роботу по ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну внаслідок НС або проведення робіт з попередження і ліквідації наслідків.

Карантин у Києві

Обов'язки при НС

дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях;

дотримуватися заходів безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності;

вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

повідомляти про виникнення надзвичайних ситуацій;

в разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для порятунку населення і майна;

дотримуватися протиепідемічного режиму;

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати приватні будівлі вогнегасниками, вчити дітей обережно поводитися з вогнем.

Режим НС в Києві

Повноваження і обов'язки влади при НС

надавати екстрену медичну допомогу постраждалим і доставляти їх в установи охорони здоров'я;

евакуювати або відселяти постраждалих;

санітарно обробляти населення і дезінфікувати техніку, обладнання, засоби захисту, будівлі і територія, які були заражені;

вводити обмежувальні заходи, обсервацію і карантин;

надавати психологічну та матеріальну допомогу постраждалим;

забезпечувати громадський порядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режим надзвичайної ситуації запровадили в Житомирській та Чернівецькій областях.

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