На затоплений Київ налетить нова стихія: чого очікувати

У Києві в неділю, 19 серпня, очікуються дощі, грози, шквальний вітер і град. Також синоптики попередили, що стихія може призвести до нових підтоплень.

Температура повітря вдень сягне 26-28 градусів, а вітер буде дути зі швидкістю 15-18 метрів на секунду. Про те, як уберегтися під час погіршення погодних умов, повідомили в прес-службі управління з питань надзвичайних ситуація Департаменту благоустрою КМДА.

Передусім, щільно зачиніть всі вікна і двері, а з балконів приберіть предмети, які поривами вітру може здути назовні. Якщо під час негоди ви опинилися на вулиці, остерігайтеся ліній електропередач, рекламних щитів і дерев. Також під ними не варто паркувати автомобілі.

У разі сильних поривів вітру необхідно негайно сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2018 у Києві почастішали сильні зливи і грози. Часом погодні умови призводили до серйозних наслідків: наприклад, після грози 16 серпня деякі столичні райони буквально затопило.