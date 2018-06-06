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На вулицях небезпечно: синоптики попередили про різку зміну погоди в Києві

2.2тЧитати новину російською

У Києві до кінця 6 червня збережуться сильні пориви вітру і підвищена загроза падіння дерев.

За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру складе 15-18 м/с. Про те, як убезпечити себе за такої погоди, розповіли в прес-службі Київської міськадміністрації на офіційному сайті.

В першу чергу, потрібно закрити всі вікна і прибрати з балконів всі предмети, які може здути на вулицю.

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Намагайтеся уникати дерев, ліній електропередач та рекламних щитів.

Якщо відчули сильний вітер, постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Не ходіть і не стійте поруч з великими деревами, особливо тополями. Також не паркуйте поруч з ними автомобілі.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні настало похолодання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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