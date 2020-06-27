На місці ТРЦ Ocean Plaza у Києві сто років тому було село: в мережі показали місцевих жительок

На місці ТРЦ Ocean Plaza у Києві сто років тому було село. Facebook/Клуб корінного киянина

У мережі показали архівне фото українок на території села Деміївка. Зараз це однойменна історична місцевість у Києві, а неподалік місця з кадру розміщений ТРЦ Ocean Plaza.

Знімок був зроблений ще у 1900-х роках. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"Молоді жінки виглядають типово для жителів класичного українського села. Так і є. Перед вами молоді жінки Демієвки, які повертаються з міста додому (село приєднане до Києва лише в 1918 році). Найімовірніше, з якихось робіт або базару. Всі чомусь босі", – йдется у дописі.

На місці ТРЦ Ocean Plaza у Києві сто років тому було село Facebook/Клуб корінного киянина

Автор допису також зазначив, що фото було зроблено поруч з майбутнім ТРЦ Ocean Plaza. За 18 годин публікації знімок назбирав понад 1200 лайків та майже 200 репостів.

Допис про архівне фото Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото дівчини на старих вагах у Києві викликало ностальгію в мережі. Знімок датований 1990-ми роками.