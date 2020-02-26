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26 лютого • оновлено в 15:20
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На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

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На території Київської області почалися роботи з відродження освітнього центру "Анатівка". Саме там навчалися сотні єврейських дітей і відбувалося безліч заходів для збереження традицій та розвитку культури цього народу.

Про це написав сайт Journalist. Справа в тому, що зовсім нещодавно стартував міжнародний проєкт для залучення коштів, спрямованих на розвиток "Анатівки" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Євреї зі всього світу почали активно жертвувати гроші для відродження центру історії народу, культури і освіти, знищеного під час погромів. Сума, яку вдасться назбирати в мережі, буде подвоєна міжнародними партнерами проєкту. Представники громади закликали людей брати участь у жертвуванні.

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

Journalist

Також завдяки проєкту допомогу отримають єврейські родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

Journalist

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

На Київщині відродять єврейський центр "Анатівка"

Journalist

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали неймовірну історію жінки, яка, ризикуючи власним життям, під час нацистської окупації Польщі вивезла з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей, Ірени Сендлер. В Ізраїлі їй присвоїли звання Праведника світу, поряд з Оскаром Шиндлером.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Придут еврейские дети в еврейский образовательный центр и давай на мове образовываться согласно закону о мове
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"там обучались сотни еврейских детей и проходило множество мероприятий" - "активисты", горючка и спички готовы? Бабий Яр почистили для новых "вложений"?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Пам'ятай чужинець – тут господар .............. )))) .
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