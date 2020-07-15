На Київщині сильно зросла кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Статистика
На Київщині сильно зросла кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 15 липня було зафіксовано 3128 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 38 осіб, проте одужали за цей час 129 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 58 осіб, а одужали – 2054. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2194 випадки;
Волинська область – 3117 випадків;
Дніпропетровська область – 1155 випадків;
Донецька область – 767 випадків;
Житомирська область – 1550 випадків;
Закарпатська область – 4112 випадків;
Запорізька область – 631 випадок;
Івано-Франківська область – 3178 випадків;
Кіровоградська область – 674 випадки;
м. Київ – 6497 випадків;
Київська область – 3128 випадків;
Львівська область – 7425 випадків;
Луганська область – 97 випадків;
Миколаївська область – 494 випадки;
Одеська область – 2314 випадків;
Полтавська область – 337 випадків;
Рівненська область – 4782 випадки;
Сумська область – 346 випадків;
Тернопільська область – 2292 випадки;
Харківська область – 2787 випадків;
Херсонська область – 205 випадків;
Хмельницька область – 922 випадки;
Чернівецька область – 5208 випадків;
Черкаська область – 771 випадок;
Чернігівська область – 624 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 104 132.
Дані РНБО Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарський учений заявив, що коронавірус є звичайним сезонним захворюванням, а його безсимптомних носіїв не існує.