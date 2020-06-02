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2 червня • оновлено в 17:11
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На Київщині ще більше послабили карантин: що дозволили відкрити

1.3т
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У Київській області запровадили третій етап послаблення карантинних обмежень.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 2 червня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У Київській області запущено третій етап виходу з карантину. Зробили це з огляду на поліпшення одночасної наявності трьох медичних показників", – заявив він.

За його словами, мова йде про інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, та середню кількість ПЛР-тестувань.

На Київщині ще більше послабили карантин. Ілюстрація

На Київщині ще більше послабили карантин. Ілюстрація

Володін відзначив, що в області було дозволено відкрити басейни і спортзали, а також відвідування освітніх занять у групах до 10 осіб, зокрема, автошкіл. Відновили і рух залізничного транспорту, міжобласні автотранспортні пасажирські перевезення.

"При цьому відкриття дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, "зелений туризм" можливе лише на останньому етапі карантину та за умови дотримання протиепідемічних рекомендацій. А от дитячі садочки вже почали працювати", – сказав чиновник.

Він відзначив, що на Київщині станом на 2 червня відкрилося 114 закладів дошкільної освіти, до яких було прийнято 2 589 дітей, але поетапне відкриття дитсадків все ще триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 2 червня зафіксували 1623 підтверджених випадки COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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