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26 березня • оновлено в 13:28
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На Київщині підтвердили ще один випадок COVID-19 – КОДА

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У Київській ОДА заявили, що на території області збільшилась кількість хворих на коронавірус COVID-19.

Станом на 10:45 четверга, 26 березня, було підтверджено 25 випадків захворювання. Про це написала пресслужба КОДА із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

Станом на 10:00 Мінстертерство охорони здоров'я України заявляло про 24 хворих на COVID-19 на Київщині.

КОДА заявила, що на Київщині підтвердили ще один випадок COVID-19. Ілюстрація

КОДА заявила, що на Київщині підтвердили ще один випадок COVID-19. Ілюстрація

Так, пресслужба КОДА уточнила, що всі 25 осіб, які підхопили коронавірус, – дорослі. 14 з них – в Обухівському районі, 4 – у Києво-Святошинському, 2 – у м. Бровари, та ще по 1 – у м. Бориспіль, смт. Ставище, м. Ірпінь, м. Біла Церква та Білоцерківському районі.

Також COVID-19 запідозрили ще у 80 осіб. З них 25 – у Обухівському районі, 18 – у Києво-Святошинському, 9 – у Броварському, 6 – у Бориспільському, 5 – у м. Ірпінь, по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі, 3 – у Фастівському, 2 – у Макарівському, по 1 – у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському. Медичне спостереження було встановлено за 230 контактними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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