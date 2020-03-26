На Київщині підтвердили ще один випадок COVID-19 – КОДА

У Київській ОДА заявили, що на території області збільшилась кількість хворих на коронавірус COVID-19.
Станом на 10:45 четверга, 26 березня, було підтверджено 25 випадків захворювання. Про це написала пресслужба КОДА із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.
Станом на 10:00 Мінстертерство охорони здоров'я України заявляло про 24 хворих на COVID-19 на Київщині.
КОДА заявила, що на Київщині підтвердили ще один випадок COVID-19. Ілюстрація
Так, пресслужба КОДА уточнила, що всі 25 осіб, які підхопили коронавірус, – дорослі. 14 з них – в Обухівському районі, 4 – у Києво-Святошинському, 2 – у м. Бровари, та ще по 1 – у м. Бориспіль, смт. Ставище, м. Ірпінь, м. Біла Церква та Білоцерківському районі.
Також COVID-19 запідозрили ще у 80 осіб. З них 25 – у Обухівському районі, 18 – у Києво-Святошинському, 9 – у Броварському, 6 – у Бориспільському, 5 – у м. Ірпінь, по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі, 3 – у Фастівському, 2 – у Макарівському, по 1 – у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському. Медичне спостереження було встановлено за 230 контактними особами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації і у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання на коронавірус.
У Києві станом на 12:00 четверга, 26 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 зросла до 40. Таким чином було підтверджено 6 нових випадків зараження.
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