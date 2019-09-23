На Київщині оголосили блекаут через борги: кому вимкнуть світло

Жителів Київської області попередили про масове вимкнення світла 23-25 вересня. Воно зачепить 21 абонента одразу у декількох районах.

Причиною блекауту є несплата за спожиті послуги, зазначили у пресслужбі Київобленерго. У компанії пояснили, що як оператор системи розподілу Київщини зобов'язані виконати вимогу постачальника.

"Компанія-постачальник електричної енергії ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" подала до Київобленерго заявки на відімкнення від системи електропостачання соціально значущих організацій, установ і підприємств, що діють у різних районах Київської області. Серед об'єктів на відімкнення – водоканали, житлово-комунальні господарства та медичні установи", – попередили споживачів.

Блекаут на Київщині Пресслужба Київобленерго

Також у компанії пояснили, що Закон України "Про ринок електричної енергії" накладає на оператора системи розподілу зобов'язання невідкладно виконувати заявки енергопостачальних компаній на знеструмлення боржників.

Щоб уникнути відімкнення, клієнтам порадили звернутися до постачальника електричної енергії ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" і врегулювати питання заборгованості. Після цього постачальник може відкликати заявку на відімкнення, і в такому разі відповідні абоненти не будуть знеструмлені.

Також Київобленерго опублікувало повний перелік об'єктів, які мають бути відімкнені від енергопостачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва увечері 19 вересня через аварію масово вимкнули електрику. Були знеструмлені такі вулиці: Велика Васильківська, Антоновича, Лабораторна, Коновальця, Малевича, Тютюнника, Предславинська, Федорова, Володимиро-Либідська, Ямська, Єжи Гедройца, Володимирська, Німецька, Ковпака. Блекаут також зачепив провулки Лабораторний і Новопечерський.

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