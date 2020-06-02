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2 червня • оновлено в 17:11
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На Київщині на початку літа раптово випав сніг: мережу здивувало відео

7.4т
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У вівторок, 2 червня, в Київській області в селищі Демидів випав сніг.

Відео з опадами на початку літа, опублікував телеграм-канал KIEVMAP.

"У селищі Демидів 2 червня випав сніг. Йшов близько 10 хвилин. Саме час грати в сніжки", – відмічено в повідомленні.

Відзначимо, що 2 червня українські Карпати знову засипало снігом і вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися через сильний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. В цілому середня температура в червні очікується на рівні +18+22 градусів. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.

Додамо, що травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за весь XXI століття.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Теги
погода снігопад
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