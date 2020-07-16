На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку: статистика
На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку.
На Київщині станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджені випадки COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще у 16 осіб, проте одужали за цей час 86 жителів області, померла одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2140. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2221 випадок;
Волинська область – 3147 випадків;
Дніпропетровська область – 1163 випадки;
Донецька область – 776 випадків;
Житомирська область – 1569 випадків;
Закарпатська область – 4166 випадків;
Запорізька область – 642 випадки;
Івано-Франківська область – 3242 випадки;
Кіровоградська область – 675 випадків;
м. Київ – 6613 випадків;
Київська область – 3144 випадки;
Львівська область – 7622 випадки;
Луганська область – 98 випадків;
Миколаївська область – 498 випадків;
Одеська область – 2375 випадків;
Полтавська область – 343 випадки;
Рівненська область – 4852 випадки;
Сумська область – 348 випадків;
Тернопільська область – 2337 випадків;
Харківська область – 2845 випадків;
Херсонська область – 206 випадків;
Хмельницька область – 930 випадків;
Чернівецька область – 5232 випадки;
Черкаська область – 783 випадки;
Чернігівська область – 628 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 105 248.
Дані РНБО Скриншот
Допис МОЗ Скриншот
Допис МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, медикам із лікарні в місті Стебник Львівської області, яку спершу готували як резервну для приймання інфікованих коронавірусом, іноді доводиться мати справу з агресією пацієнтів – ті не вірять у хворобу та її небезпеку.