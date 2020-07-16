МоваЯзык

Топтеми:

На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку: статистика

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
3,1 т.
На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку

На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку.

На Київщині станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджені випадки COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще у 16 осіб, проте одужали за цей час 86 жителів області, померла одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2140. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2221 випадок;

  • Волинська область – 3147 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1163 випадки;

  • Донецька область – 776 випадків;

  • Житомирська область – 1569 випадків;

  • Закарпатська область – 4166 випадків;

  • Запорізька область – 642 випадки;

  • Івано-Франківська область – 3242 випадки;

  • Кіровоградська область – 675 випадків;

  • м. Київ – 6613 випадків;

  • Київська область – 3144 випадки;

  • Львівська область – 7622 випадки;

  • Луганська область – 98 випадків;

  • Миколаївська область – 498 випадків;

  • Одеська область – 2375 випадків;

  • Полтавська область – 343 випадки;

  • Рівненська область – 4852 випадки;

  • Сумська область – 348 випадків;

  • Тернопільська область – 2337 випадків;

  • Харківська область – 2845 випадків;

  • Херсонська область – 206 випадків;

  • Хмельницька область – 930 випадків;

  • Чернівецька область – 5232 випадки;

  • Черкаська область – 783 випадки;

  • Чернігівська область – 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 105 248.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Допис МОЗ

Допис МОЗ Скриншот

Допис МОЗ

Допис МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, медикам із лікарні в місті Стебник Львівської області, яку спершу готували як резервну для приймання інфікованих коронавірусом, іноді доводиться мати справу з агресією пацієнтів – ті не вірять у хворобу та її небезпеку.

УкраїнаКиївКоронавірусНовини Києва та Київської області
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Життя столиці