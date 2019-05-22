На Київ насувається негода: оголошено перший рівень небезпеки

У Києві через грозу, що насувається, 22 травня повідомили про перший, жовтий рівень небезпеки. Загроза негоди протримається до 22:00.

У прес-службі КМДА нагадали про правила поведінки, які допоможуть уникнути небезпеки під час грози. Передусім не можна ховатися під високими деревами або під пагорбами.

Також краще не купатися, не сидіти на галявинах, не ходити на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою осіб.

На природі під час грози потрібно спуститися в низину, відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок, водойм. Також варто зняти з себе металеві речі й відкласти їх подалі. У лісі можна ховатися під кущами або низькими деревами.

Ілюстрація Ukranews.com

Як писав OBOZREVATEL, 22 травня циклон Axel визначить погоду в Україні, його атмосферні фронти сприятимуть дощам у більшості областей. Опади не прогнозуються лише на сході країни.

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