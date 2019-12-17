Міст Патона "дуже втомився": як вплине серйозна аварія на рух у Києві

У Києві на мосту Патона у вівторок, 17 грудня, виявили аварійне просідання покриття, яке вимагає термінового ремонту.

Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду, на ділянці вирішили обмежити рух транспорту до ранку 23 грудня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

Відзначається, що на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

На мосту Патона перекриють рух через аварію 112 Україна

"На мосту ім. Патона обмежать рух із 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня. Як відзначили в комунальній корпорації, роботи виконуватимуть цілодобово. За можливістю – рух усіма смугами відновлять раніше. Під час робіт рух частково обмежать (крайня права смуга в напрямку лівого берега)", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міст Патона опинився на межі руйнування. У мережі з'явилися відео, що підтверджують катастрофічний стан конструкції.

Відзначимо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст на Шулявському шляхопроводі, який обвалився, не був аварійним, він просто втомився від часу.

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