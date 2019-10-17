Метро на Троєщину. Це вже поганий жарт серед киян, нова байка перед усіма виборами. Втім насправді є реальне та ефективне рішення. Можу закластися, що в

наземне метро на Троєщину можна запустити до кінця наступного року. Так, перший потяг на Троєщину поїде до кінця 2020 року, і це не міф, а зважений аналіз.

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).

Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.

Замість обіцянок і мільярдних витрат на багаторічну добудову нового мосту з лівого берега на правий, ми пропонуємо киянам сучасне, швидке і ефективне вирішення транспортної проблеми лівобережжя за рахунок створення НАЗЕМНОГО МЕТРО.

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Це раціональне рішення, очима киянина. Люди мають отримати метро не через одне або два покоління, а прямо зараз.

Фаховий підхід, це тоді, коли для тебе бюджет проекту у 250-300 млн доларів важливіший, ніж у 2,5-3 млрд долл, бо ти не шукаєш де на цьому заробити, тобі важливий реалізований проект. Це коли для реалізації проекту підписуєш контракти не з незрозумілими “рогами і копитами”, а з професіоналами, які здатні це зробити, переймаючись за якість роботи, бо дорожать своїм ім’ям.

Не дати жодного шансу корупції. Відкинути лобістські інтереси окремих бізнес-груп (які зацікавлені у будівництві нової лінії метро тільки тому, що поруч знаходяться їхні ЖК і ТРЦ – як у випадку з метро на Виноградар заради ЖК “Варшавський). Бо те, що ми маємо зараз в Києві, я називаю “дурень з ініціативою”. Коли людина не відчуває різницю між лінією метрополітену заради вирішення транспортних проблем киян чи для житлового комплексу своїх друзів.

Досягнення цього результату вимагає високого рівня кооперації і взаємодії. А таке можливо, коли є зрозумілий, прозорий проект, без прихованих цілей, до якого хочуть залучатися всі професіонали і разом вони вважають це спільним челенджем.

Такий виклик можливо подолати у кооперації з міністром інфраструктури Влад Криклій та його новою командою Укрзалізниці, бо наземне метро створюється на базі наявної рейкової інфраструктури УЗ.

Ми опрацювали перелік необхідних для будівництва об’єктів разом з інститутом КиївДІПРОТРАНС.

А саме:

✅ будівництво нових станцій “Либідська” і “Протасів Яр”.

✅ реконструкція існуючих станцій: “Троєщина-2”, “Лівобережна”, “Дарниця” “Лівий берег”, “Видубичі” і “Північна”.

✅ реконструкція 2-х електродепо (ім.Т.Шевченка на Борщагівці та на вул.Милославській на Троєщині).

✅ примикання лівобережної та брощагівської ліній швидкісного трамваю до залізниці.

✅ відгалуження на Березняках.

✅ понижені залізничні платформи на п’яти станціях.

За результатами моделювання на транспортній моделі м. Києва, відкладений попит на лінію наземного метро, складає більше 250 тис. пасажирів на добу! Отож, своєю бездіяльністю міська влада щодня краде час і гроші у понад 200 тис киян, які вимушені далі їздити і дорожче платити. Це повноцінна лінія метрополітену. Для прикладу: пасажиропотік Сирецько-Печерської лінії метрополітену, сьогодні, складає ~320 тис. пас. на добу.

Наземне метро - це, також новий, сучасний та комфортний рухомий склад, який ефективно вирішуватиме ключову проблему перевезення пасажирів у столиці.

На відміну від мертвонародженої міської електрички, яка возить переважно повітря (пасажиропотік, наразі, менше 15 тис. пас. на добу, хоча в годину пік люди лізуть на вагони, аби виїхати). Наземне метро працюватиме з передбачуваними інтервалами. Воно стане повноцінним видом міського транспорту, що регулярно ходитиме з 6:00 до 24:00 години.

Столичні чиновники точно знають, чому щось неможливо. Я знаю як зробити це “неможливе” “можливим”. Великі проекти починаються не з загальної підтримки, а з ясної ідеї.

У цьому році Київ “святкуватиме” сорокову річницю з моменту, коли столична влада “почала будувати” метро на Троєщину. П’ять років, з цих сорока, метро на Троєщину обіцяє діючий міський голова Кличко. Він це обіцяв у виборчій програмі 2015 року, час минув...

За п’ять останніх років не побудувано жодної нової станції метро і Кличко увійде в історію як єдиний очільник Києва, який не побудував ні одної станції метро за свою каденцію. Тепер він знову обіцяє людям метро, знову через 5 років...

Прийшов час, коли стара влада, має піти разом зі своїми невиконаними обіцянками. А ми, в грудні 2020 року, запустимо перший потяг наземного метро на Троєщину. Кияни відчують, що таке робота влади не на словах, а ділі.

Виклики це здорово. Знаю про що говорю. Слуги народу перемогли на всіх 13 мажоритарних округах Києва слідом за перемогою президента Зеленського. Багато хто не вірив. Але ми це зробили. Можемо і з мостом справитися). Часу для невпевненості немає.

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