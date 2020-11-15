Метро Києва визначилося з найпопулярнішою станцією

Найпопулярнішою станцією київської підземки стало "Академмістечко", за ним йдуть "Лісова" і "Вокзальна".

Як повідомила прес-служба метрополітену Києва, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020-го станцією скористалися 6 млн 143 тис. пасажирів.

Найменше пасажири користуються станцією "Дніпро", проїхалися тільки 322,6 тисячі.

В цілому за період з кінця травня по листопад метрополітеном скористалися 132 млн 832 тис. пасажирів. Співробітники підземки закликали дотримуватися маскового режиму і користуватися громадським транспортом тільки при необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни.