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"Мені хазяїн дозволив!" У магазині Києва спалахнув мовний скандал

1.8т Читати матеріал російською

В одному із алкогольних магазинів Києва продавець відмовився обслуговувати покупців українською мовою. Він заявив, що не знає про існування закону 5670-д, а також прикрився дозволом директора спілкуватися російською.

Про цей інцидент написала на своїй сторінці у Facebook українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой. За її словами, конфлікт трапився в магазині торгової мережі Beer Market.

"Магазин пива Beer Market". Серпень 2019. Майже місяць, як набув чинності закон про мову 5670-д. Випадок перший. Покупець:

– Чому ви мене обслуговуєте російською? Я не росіянин, я українець.

Продавець:

– Тому що я білорус.

– Ви приїхали в Україну мене обслуговувати, – каже покупець, – а не я вас. Обслуговуйте мене моєю мовою.

– Я нічого не порушую.

– Та ні, порушуєте. Набув чинності закон про мову.

– Не знаю такого закону, – каже продавець, посміхаючись. – Можу вам процитувати Конституцію, там написано інше.

– Вперед, цитуйте, – каже покупець. – Почнете з 10 статті або 53?

Продавець витріщає очі. На цьому дискусія припиняється. Всі розходяться", – цитує діалог Ніцой.

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Вона зазначила, що через кілька днів в цьому ж магазині ситуація повторилася з уже новими клієнтами. Продавець знову нахабно відмовив їм у спілкуванні рідною мовою.

"Молода пара:

– Чому ви нас обслуговуєте російською?

– Я білорус.

– Ви скільки років живете в Україні?

– Два.

– Ви вже давно могли вивчити мову, нічого не знаємо, обслуговуйте нас українською. Ви що, не знаєте, що у нас є закон?

– Відчепіться зі своїм законом, мені хазяїн магазину дозволив обслуговувати клієнтів російською", – процитувала знову хамські випади продавця письменниця.

Російська та українська мови

Російська та українська мови

dn.depo.ua

Ніцой зазначила, що навіть якщо покупці викликали б поліцію, порушнику закону нічого б не було. Оскільки під час перехідного періоду після набуття чинності законом штрафи заборонені. Крім того, вважає вона, ситуацію погіршить і ухвалений президентом України Володимиром Зеленським закон про спрощене надання громадянства росіянам.

"Оселяться вони в Україні. Вдома будуть говорити російською, це зрозуміло. На роботу ці люди ходитимуть? Якою мовою наповнюватимуть простір України? Якою мовою вони будуть обслуговувати українців? Хто кому диктуватиме правила – українці у себе в Україні будуть диктувати росіянам? Ні, навпаки. Досі нам всі диктували правила і будуть диктувати далі. А ми будемо щось лепетати у відповідь, виступати іноді по ТБ і отримувати тавро "скандалістів", і знову безправно щось комусь доказувати, тикаючи пальцем в закони, що не працюють", – обурюється Ніцой.

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"Готуйтеся, українці. Спочатку їх завозили вагонами і заселяли ними схід і Крим, попередньо нас виморивши. Тепер ми самі їх запрошуємо до себе. За спрощеними паспортами. Нічого не маю проти тих, хто воює на нашому боці. Як будете перевіряти всіх інших охочих росіян? Тепер Україна буде мати не просто армію російськомовних українців, яких прийшов захищати Путін, тепер на додачу до російськомовних українців ми будемо мати армію росіян з російськими та українськими паспортами. з подвійним громадянством. Як було в Осетії й Абхазії", – додала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Співробітницю кафе "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а потім і обслуговувати клієнта.

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Теми
Мовний скандал Закон про мови
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна Київ
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CARGO 100
CARGO 100
"На этом дискуссия прекращается. Все расходятся", – цитирует диалог Ницой." Пошёл жрать самопальную горилку ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
хорошо что таких нацисток как ницой поддерживают менее 1.5%)) выборы это прекрасно показали
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мне кажется, что эта упоротая, сидит и выдумывает. все эти "конфликты" в магазинах в кафе и т.д. Нормальные люди разве будут такой дурью маяться? А вообще именно таки упоротые разжигают вражду по этническому и языковому признаку, и уж кого и стоило бы посадить за разжигание межнациональной розни, так это Ниццой
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