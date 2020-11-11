Медики принесли кістки під Кабмін і влаштували масштабну акцію

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів 11 листопада зібралися протестувальники на акцію "Обгризені кістки для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину".

Вони висунули вимогу не урізати фінансування для тяжкохворих в держбюджеті, а виділити на медицину 109,7 млрд грн.

Як передає кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники також попросили не кидати в них обгризені кістки і символічно принесли їх з собою.

Серед організаторів – глава правління громадської організації "Пацієнти України" Дмитро Шерембей. За його словами, гроші, які закладають до державного бюджету на наступний рік – це мізер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Кабміном також зібрався мітинг рестораторів, вони виступили проти карантину вихідного дня.