Масштабна пожежа в Чорнобилі: з'явилися дані про радіацію

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні, де напередодні спалахнула масштабна пожежа, знаходиться на безпечному рівні.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження, зазначивши, що площа пожежі складає близько 10 га.

У місті Чорнобиль радіаційний фон становить 24,1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год), а на промисловому майданчику ЧАЕС - 50,7 за безпечного рівня до 140 мкР/год.

У Києві ж цей показник становить 10 мкР/год за безпечного до 30 мкР/год.

Авіацією ДСНС було скоєно 10 скидів води (41,5 тонна), з них літаками АН-32П скоєно 3 скиди води (24 тонни), вертольотом Мі-8 - 7 скидів (17,5 тонн).

"До гасіння пожежі залучено 29 од. тех. і 126 людей, з них від ДСНС 10 од. тех. і 75 осіб, від ДП Чорнобильська пуща 17 од. тех. з них 3 трактори і 47 осіб та 2 од. тех. і 4 людини транспортного відділення м. Чорнобиль, в тому числі авіація ДСНС (два літаки АН-32П і вертоліт Мі-8)", - написано в повідомленні.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, що вітер із Чорнобиля спрямований у бік Києва.

"А ось що нам має бути цікаво - напрямок вітру. І вітер у Києві зараз - північний, північно-західний, 6-7 метрів у секунду", - написала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про пожежу в Чорнобильській зоніна території Луб'янського лісництва.