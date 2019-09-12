Маса порушень: Київ вирішили "добити" 50-метровим бізнесцентром

Київська адміністрація видала фірмі з орбіти скандального екснардепа Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Департамент містобудування КМДА 20 серпня видав ТОВ "Філософія девелопменту" містобудівні умови і обмеження для реконструкції корпусу заводу "Арсенал" під адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту.

На купленій ділянці збираються побудувати бізнес-центр "Arsenal Plaza".

Офісно-торговельний комплекс планують побудувати на ділянці площею 1,36 га по вулиці Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу), повідомляють "Нашi грошi".

Граничну висоту об'єкта дозволили на рівні 50,7 м, незважаючи на те, що ділянка розташована в центральному історичному ареалі Києва, де дозволене будівництво не вище 27 метрів.

вул. Московська, 8

Корпус заводу із ділянкою "Укргазбанк" продав через СЕТАМ на початку квітня. Вартість угоди склала 563,71 мільйона гривень.

У квітні право власності на майно зареєстрували за фірмою "Філософія девелопменту", яка пов'язана з корпорацією "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.

За даними Youcontrol, ТОВ "Філософія девелопменту" у квітні 2018 року створили В’ячеслав Мармиш і Андрій Марцинів. Мармиш працював прокурором Шевченківського району, але був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він уже працював заступником президента корпорації "Укрбуд", пише "УП".

Також зазначається, що оцінювачку майна, якій оголошено підозру у справі НАБУ про заподіяння збитків на 81 мільйон гривень при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", наразі захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.

Наразі засновниками компанії "Філософія девелопменту" є ТОВ "А.В.Інвестиції", власником якого є колишній прокурор прокуратури Київської області, а донедавна начальник відділу Одеської митниці Юрій Грегуль і ТОВ "Монтаді", бенефіціарним власником якого значиться Алла Виговська.

На купленій ділянці "Укрбуд" збирається побудувати бізнесцентр "Arsenal Plaza". Відразу через дорогу розташований кінотеатр "Зоряний", який зараз теж реконструюють. На "Зоряному" під час цих робіт добудували три нових поверхи без відповідних дозвільних документів.

Зліва незаконне будівництво нового бізнес-центру, прямо – "Зоряний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат і столичний забудовник Максим Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

Раніше ми писали, що будівельна корпорація "Укрбуд" фігурувала в багатьох скандалах і має ознаки піраміди. Масова забудова відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів та сумнівним тендерам.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника порушили ще одну справу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram