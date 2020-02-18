Мама не поцілує, на могилку ніхто не прийде: фото прощання з дитиною-сиротою зворушило мережу

У мережі з'явилася зворушлива історія про те, як помирають тяжкохворі діти-сироти, а також фото прощання з одним із таких малюків – Филипом.

Відповідний допис опублікували на сторінці "Соціальне служіння Київської Митрополії ПЦУ". Він за 18 годин назбирав майже 900 лайків та понад 400 репостів.

"Як помирають тяжкохворі дітки-сироти? Тихо. Настає час, і Господь забирає їх до себе, маленьких, змучених хворобою Янголят", – йдеться у пості.

Представники Київської Митрополії ПЦУ відзначили, що нерідко батьки саме через важку хворобу відмовляються від малюків. І тоді діти вирушають у свій окремий життєвий шлях, який разом із ними проходить Бог, а також лікарі та няні.

Фото прощання з дитиною-сиротою зворушило мережу Facebook/Соціальне Служіння Київської Митрополії ПЦУ

"А потім настає час, коли тихенько, непомітно для більшості він засинає... Далі буде похорон без десятків, сотень згорьованих облич батьків і родичів – їх просто немає. Не буде голосного плачу, втішань, мама не поцілує на прощання. Буде тихо, линутиме молитва священника, її ж будуть пошепки повторювати ті, які зберуться, – найближчі люди в його житті. Вони не рідні йому по крові, але любили й берегли його як найріднішого..." – написали у дописі.

"До таких дітей ніхто не буде приходити на могилку, ніхто не прикрасить її на Великдень, ніхто не буде згадувати у День народження. Але не цього разу. Филип буде у нашому серці та наших молитвах", – підсумували представники Київської Митрополії ПЦУ.

Також вони відзначили, як можна допомогти таким тяжкохворим дітям-сиротам та що придбати їм. Під дописом користувачі болісно відреагували на історію та фото.

"Царство небесне, вічна пам'ять", "Царство небесне малечі. Упокій, Господи, його чисту душу", "Царство небесне маленькому янголятку", "Чомусь ніколи про це не думала, дякую за допи. Так тривожно мені тепер на душі. Спи спокійно, дитятко..." – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися зворушливі фото, як ветеран АТО зі своєю коханою повінчалися просто в будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва.

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