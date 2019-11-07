Майже +20 градусів! Осінь у Києві побила ще два температурних рекорди

У Києві у середу, 6 листопада, зафіксували два нових температурних рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Після полудня 6 листопада стовпчики термометрів піднялися аж до +19,4°С.

Це на 2,4°С більше попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксоване у 2013 році.

Осінь у Києві побила ще два температурних рекорди

Зважаючи на високу денну температуру, середньодобова становила +13,5°С. Це повторило попереднє рекордне значення 6 листопада того ж 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час "бабиного літа" в жовтні були побиті чотири температурні рекорди. Наприклад, середньомісячна температура повітря в місті становила +11,1°С, що вище за кліматичну норму на 3,0°С.

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