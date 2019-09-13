Літо справді завершиться: з’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

У Києві вихідними, 14 та 15 вересня, погода різко погіршиться. Повітря буде прохолодним, а у суботу вранці очікується дощ.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура буде на рівні +20 градусів.

"У Києві прийдешня синоптична перспектива – дуже цікава. Найближчої ночі та завтра (14 вересня. – Ред.) вранці у столиці пройде дощ, вдень у суботу проясниться, у неділю – без істотних опадів. Проте, оскільки ми будемо вже в тилу фронту, Київ опиниться у прохолодному повітрі", – написала вона.

З’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

За інформацією Укргідрометцентру, 14 вересня уночі температура коливатиметься в межах +12…+14 градусів, удень – сягне +20…+22. Також у другій половині доби можливий дощ. Вітер – 5-10 м/с.

А 15 вересня стане ще холодніше: нічна температура буде на рівні +8…+10 градусів, денна – лише +17…+19. Опадів киянам не слід очікувати. А вітер буде таким самим, як і в суботу.

Прогноз погоди Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!