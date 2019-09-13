Головна Новини
13 вересня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Літо справді завершиться: з’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

2.1т Читати матеріал російською

У Києві вихідними, 14 та 15 вересня, погода різко погіршиться. Повітря буде прохолодним, а у суботу вранці очікується дощ.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура буде на рівні +20 градусів.

"У Києві прийдешня синоптична перспектива – дуже цікава. Найближчої ночі та завтра (14 вересня. – Ред.) вранці у столиці пройде дощ, вдень у суботу проясниться, у неділю – без істотних опадів. Проте, оскільки ми будемо вже в тилу фронту, Київ опиниться у прохолодному повітрі", – написала вона.

З’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

З’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

За інформацією Укргідрометцентру, 14 вересня уночі температура коливатиметься в межах +12…+14 градусів, удень – сягне +20…+22. Також у другій половині доби можливий дощ. Вітер – 5-10 м/с.

Новини
Морози і дощ зі снігом: синоптики пообіцяли сувору осінь в Україні

А 15 вересня стане ще холодніше: нічна температура буде на рівні +8…+10 градусів, денна – лише +17…+19. Опадів киянам не слід очікувати. А вітер буде таким самим, як і в суботу.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel