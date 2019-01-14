''Купюри слабенькі!'' Новорічна ялинка в Раді розсмішила мережу

У Верховній Раді України помітили святкову новорічну ялинку, прикрашену грошима. Купюри національної валюти повісили майже на кожну гілку дерева.

Фотографію оригінальної прикраси на своїй сторінці у Facebook опублікував глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Найбільшою купюрою є 20-гривнева — її повісили на верхівку і на одну з гілок.

"У Верховній Раді навіть ялинка в їдальні — і та вся у грошах", — прокоментував автор допису.

Ялинка у ВРУ Facebook Олексій Дорошенко

У коментарях до фото багато користувачів мережі висміяли ідею такої прикраси новорічного дерева.

"Це відвідувачі залишають, щоб за традицією знову повернуться у це місце", — пожартував один з коментаторів.

"Щось купюри слабенькі", — зазначив Сергій Могила.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні, напередодні відкриття чергової сесії Верховної Ради, в мережі виникло активне обговорення цін і страв у депутатській їдальні. На думку деяких українців, інколи вартість занадто невиправдана.

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