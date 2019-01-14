МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Життя столиці

''Купюри слабенькі!'' Новорічна ялинка в Раді розсмішила мережу

1.4тЧитати матеріал російською

У Верховній Раді України помітили святкову новорічну ялинку, прикрашену грошима. Купюри національної валюти повісили майже на кожну гілку дерева.

Фотографію оригінальної прикраси на своїй сторінці у Facebook опублікував глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Найбільшою купюрою є 20-гривнева — її повісили на верхівку і на одну з гілок.

"У Верховній Раді навіть ялинка в їдальні — і та вся у грошах", — прокоментував автор допису.

Новини
Головну ялинку України визнали найкращою в Європі: яскраві фото
Ялинка у ВРУ

Ялинка у ВРУ

Facebook Олексій Дорошенко

У коментарях до фото багато користувачів мережі висміяли ідею такої прикраси новорічного дерева.

"Це відвідувачі залишають, щоб за традицією знову повернуться у це місце", — пожартував один з коментаторів.

"Щось купюри слабенькі", — зазначив Сергій Могила.

''Купюри слабенькі!'' Новорічна ялинка в Раді розсмішила мережу

Як писав OBOZREVATEL, у вересні, напередодні відкриття чергової сесії Верховної Ради, в мережі виникло активне обговорення цін і страв у депутатській їдальні. На думку деяких українців, інколи вартість занадто невиправдана.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги